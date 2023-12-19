Камоцци считает, что Миранчук способен играть в серии А

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением об игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Для меня Алексей — сильный футболист. Он может играть в серии А, это ему по силам. Да и Гасперини начал его хвалить. Очень надеюсь, что теперь Миранчук начнет попадать в стартовый состав «Аталанты», — цитирует Камоцци Metaratings.ru.

Миранчук забил гол в концовке матча с «Салернитаной» (4:1) в 16-м туре чемпионата Италии.