Камоцци считает, что Миранчук способен играть в серии А
Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением об игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.
«Для меня Алексей — сильный футболист. Он может играть в серии А, это ему по силам. Да и Гасперини начал его хвалить. Очень надеюсь, что теперь Миранчук начнет попадать в стартовый состав «Аталанты», — цитирует Камоцци Metaratings.ru.
Миранчук забил гол в концовке матча с «Салернитаной» (4:1) в 16-м туре чемпионата Италии.
Источник: Metaratings.ru
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