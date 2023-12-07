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Камоцци посоветовал Миранчуку не возвращаться в российский футбол

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Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о будущем полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Несмотря на слухи о возвращении Алексея Миранчука, лучше для него было бы остаться в Европе и покорять ее дальше. Но если он вернется в Россию, это не будет для него личным поражением. «Аталанта» — непредсказуемая команда. Футболисты Гасперини никак не могут преодолеть кризис в чемпионате. Не понимаю, как команда будет выбираться из кризиса. В данном поединке «Аталанта» на своем поле признается небольшим фаворитом. Тем не менее, учитывая серьезные трудности с тактической организацией у команды под руководством Гасперини, «Милан» может быть в выигрыше», — цитирует Камоцци ODDS.ru.

28-летний Миранчук принял участие в 8 матчах «Аталанты» в сезоне-2023/24 и не отметился результативными действиями.

Источник: ODDS.ru
Алексей Миранчук
ФК Аталанта
Франко Камоцци
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 14 11 2 1 33-7 35
2
 Ювентус 14 10 3 1 22-9 33
3
 Милан 14 9 2 3 24-15 29
4
 Рома 14 7 3 4 27-16 24
5
 Наполи 14 7 3 4 26-17 24
6
 Фиорентина 14 7 2 5 23-17 23
7
 Болонья 14 5 7 2 16-11 22
8
 Лацио 14 6 2 6 15-15 20
9
 Аталанта 14 6 2 6 21-16 20
10
 Торино 14 5 4 5 13-16 19
11
 Монца 14 4 6 4 15-14 18
12
 Фрозиноне 14 5 3 6 20-24 18
13
 Лечче 14 3 7 4 16-19 16
14
 Дженоа 14 4 3 7 15-19 15
15
 Сассуоло 14 4 3 7 21-26 15
16
 Удинезе 14 1 9 4 12-21 12
17
 Эмполи 14 3 2 9 9-26 11
18
 Верона 14 2 4 8 12-21 10
19
 Кальяри 14 2 4 8 13-26 10
20
 Салернитана 14 1 5 8 10-28 8
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8.12 22:45
Ювентус – Наполи
 - : -
9.12 17:00
Верона – Лацио
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Аталанта – Милан
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Интер – Удинезе
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Фрозиноне – Торино
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