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Осимхен, Салах и Хакими попали в финальную тройку номинантов на награду игроку года в Африке

Руслан Минаев
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Виктор Осимхен.
Фото Reuters

Стал известен список номинантов на награду лучшему игроку африканскому игроку, вратарю и тренеру года.

Африканская конференция футбола (CAF) объявила тройку претендентов на приз игроку года. В него вошли: Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет), Виктор Осимхен («Наполи», Нигерия), Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко).

На награду лучшему вратарю года претендуют Андре Онана («Интер»/«МЮ», Камерун), Яссин Буну («Севилья»/«Аль-Хиляль», Марокко) и Мохамед Эль-Шенави («Аль-Ахли» Каир, Египет).

Приз лучшему тренеру года разыграют Валид Реграги (сборная Марокко), Алиу Сиссе (сборная Сенегала) и Абдельхак Беншиха («Симба»).

В 2022 году приз лучшему игроку года выиграл Садио Мане (Сенегал).

Торжественная церемония вручения состоится в Марракеше (Марокко) 11 декабря.

Андре Онана
Ашраф Хакими
Виктор Осимхен
Мохамед Салах
Яссин Буну
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 14 11 2 1 33-7 35
2
 Ювентус 14 10 3 1 22-9 33
3
 Милан 14 9 2 3 24-15 29
4
 Рома 14 7 3 4 27-16 24
5
 Наполи 14 7 3 4 26-17 24
6
 Фиорентина 14 7 2 5 23-17 23
7
 Болонья 14 5 7 2 16-11 22
8
 Лацио 14 6 2 6 15-15 20
9
 Аталанта 14 6 2 6 21-16 20
10
 Торино 14 5 4 5 13-16 19
11
 Монца 14 4 6 4 15-14 18
12
 Фрозиноне 14 5 3 6 20-24 18
13
 Лечче 14 3 7 4 16-19 16
14
 Дженоа 14 4 3 7 15-19 15
15
 Сассуоло 14 4 3 7 21-26 15
16
 Удинезе 14 1 9 4 12-21 12
17
 Эмполи 14 3 2 9 9-26 11
18
 Верона 14 2 4 8 12-21 10
19
 Кальяри 14 2 4 8 13-26 10
20
 Салернитана 14 1 5 8 10-28 8
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Ювентус – Наполи
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9.12 17:00
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Аталанта – Милан
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Фрозиноне – Торино
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Лаутаро Мартинес

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 13
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 7
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 7
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 6
Джереми Толян

Джереми Толян

Сассуоло

 5
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 4
И К Ж
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
Даниэль Болока

Даниэль Болока

Сассуоло

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Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 14 1 2
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