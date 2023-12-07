Осимхен, Салах и Хакими попали в финальную тройку номинантов на награду игроку года в Африке

Стал известен список номинантов на награду лучшему игроку африканскому игроку, вратарю и тренеру года.

Африканская конференция футбола (CAF) объявила тройку претендентов на приз игроку года. В него вошли: Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет), Виктор Осимхен («Наполи», Нигерия), Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко).

На награду лучшему вратарю года претендуют Андре Онана («Интер»/«МЮ», Камерун), Яссин Буну («Севилья»/«Аль-Хиляль», Марокко) и Мохамед Эль-Шенави («Аль-Ахли» Каир, Египет).

Приз лучшему тренеру года разыграют Валид Реграги (сборная Марокко), Алиу Сиссе (сборная Сенегала) и Абдельхак Беншиха («Симба»).

В 2022 году приз лучшему игроку года выиграл Садио Мане (Сенегал).

Торжественная церемония вручения состоится в Марракеше (Марокко) 11 декабря.