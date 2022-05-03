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Кавазашвили — о будущем Кокорина: «Карпин с целью перевоспитания возьмет его в «Ростов»

Кавазашвили отреагировал на информацию о том, что нападающий Кокорин может покинуть «Фиорентину»
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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о том, что российский нападающий Александр Кокорин может покинуть «Фиорентину».

«Они молодцы, что очень долго Сашу держали у себя, ведь он не играл в основном составе. Не получилось у Саши. Ему давно надо было уходить и не ждать, пока возраст будет по пяткам бить. И надо было находить команды, где бы он играл в основном составе. Международные футбольные агенты могли ему подыскать любую страну, даже Китай. Туда бы поехал и зарабатывал большие деньги, но, к сожалению, он застрял в Италии и не получил удовлетворения от футбола. Более чем уверен, что российские команды его с удовольствием возьмут. Естественно, «Спартак» не будет на него повторно смотреть, после того что с ним случилось. Другие, возможно, его могут взять. Думаю, что Карпин с целью воспитания возьмет его в «Ростов» и он будет там играть. Варианты у Саши будут, а вот сможет ли он перебороть свою обиду, я не знаю. Все в его руках. Желаю ему только успехов. Жалко, что такой талант выпал из большого футбола», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака» в январе 2021 года за 4,5 миллиона евро. За это время он провел 11 матчей и результативными действиями не отметился.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 900 тысяч евро.

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