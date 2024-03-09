Дубль Шомуродова принес «Кальяри» победу над «Салернитаной»
«Кальяри» дома победил «Салернитану» в матче 28-го тура итальянской серии А — 4:2.
Дубль за хозяев оформил экс-форвард «Ростова» Элдор Шомуродов. Он отличился на 51-й и 76-й минутах. Еще по голу в активе Джанлуки Лападулы (12-я минута) и Джанлуки Гаэтано (40-я).
За гостей забили Григорис Кастанос (56-я) и Джулио Маджоре (58-я).
Для Шомуродова голы в этом матче стали первыми в текущем сезоне.
«Кальяри» (26 очков) поднялся на 13-е место в серии А. «Салернитана» (14) остается последней в турнирной таблице.
В параллельном матче «Сассуоло» на своем поле обыграл «Фрозиноне» — 1:0.
Источник: Таблица серии А
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|
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|5
|5
|52-32
|59
|
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|7
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|44-23
|58
|
4
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|9
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|
5
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|
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|
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|12
|4
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|
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|10
|9
|9
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|39
|
11
|Торино
|28
|9
|11
|8
|26-26
|38
|
12
|Дженоа
|28
|8
|9
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|31-36
|33
|
13
|Удинезе
|28
|4
|15
|9
|28-42
|27
|
14
|Верона
|28
|6
|8
|14
|25-36
|26
|
15
|Кальяри
|28
|6
|8
|14
|29-49
|26
|
16
|Лечче
|28
|5
|10
|13
|25-45
|25
|
17
|Эмполи
|29
|6
|7
|16
|22-43
|25
|
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|Фрозиноне
|28
|6
|6
|16
|35-57
|24
|
19
|Сассуоло
|28
|6
|5
|17
|33-55
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|
20
|Салернитана
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38 тур
|15.03
|22:45
|
Эмполи – Болонья
|0 : 1
|16.03
|17:00
|
Монца – Кальяри
|- : -
|16.03
|17:00
|
Удинезе – Торино
|- : -
|16.03
|20:00
|
Салернитана – Лечче
|- : -
|16.03
|22:45
|
Фрозиноне – Лацио
|- : -
|17.03
|14:30
|
Ювентус – Дженоа
|- : -
|17.03
|17:00
|
Верона – Милан
|- : -
|17.03
|20:00
|
Рома – Сассуоло
|- : -
|17.03
|20:00
|
Аталанта – Фиорентина
|- : -
|17.03
|22:45
|
Интер – Наполи
|- : -
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|Г
|
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Лаутаро Мартинес
Интер
|23
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|15
|
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Пауло Дибала
Рома
|12
|П
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Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|7
|
|
Уэстон Маккенни
Ювентус
|7
|И
|К
|Ж
|
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Антуан Макумбу
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|1
|3
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Лечче
|19
|1
|5
|
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|23
|1
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