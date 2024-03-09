Дубль Шомуродова принес «Кальяри» победу над «Салернитаной»

«Кальяри» дома победил «Салернитану» в матче 28-го тура итальянской серии А — 4:2.

Дубль за хозяев оформил экс-форвард «Ростова» Элдор Шомуродов. Он отличился на 51-й и 76-й минутах. Еще по голу в активе Джанлуки Лападулы (12-я минута) и Джанлуки Гаэтано (40-я).

За гостей забили Григорис Кастанос (56-я) и Джулио Маджоре (58-я).

Для Шомуродова голы в этом матче стали первыми в текущем сезоне.

«Кальяри» (26 очков) поднялся на 13-е место в серии А. «Салернитана» (14) остается последней в турнирной таблице.

В параллельном матче «Сассуоло» на своем поле обыграл «Фрозиноне» — 1:0.