«Интер» обыграл «Болонью» и одержал 13-ю победу подряд

«Интер» на выезде победил «Болонью» в матче 28-го тура итальянской серии А — 1:0.

Единственный гол на 37-й минуте забил Янн Биссек.

«Интер» (75 очков) продолжает лидировать в серии А. Команда Симоне Индзаги одержала 13-ю победу подряд во всех турнирах. В последний раз миланцы теряли очки в матче против «Дженоа» (1:1) в 18-м туре, который проходил 29 декабря.

«Болонья» (51) идет четвертой в турнирной таблице чемпионата Италии.