Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

9 марта, 22:01

«Интер» обыграл «Болонью» и одержал 13-ю победу подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Болонья» — «Интер».
Фото Reuters

«Интер» на выезде победил «Болонью» в матче 28-го тура итальянской серии А — 1:0.

Единственный гол на 37-й минуте забил Янн Биссек.

«Интер» (75 очков) продолжает лидировать в серии А. Команда Симоне Индзаги одержала 13-ю победу подряд во всех турнирах. В последний раз миланцы теряли очки в матче против «Дженоа» (1:1) в 18-м туре, который проходил 29 декабря.

«Болонья» (51) идет четвертой в турнирной таблице чемпионата Италии.

Италия. Серия А. 28-й тур
09 мар, 20:00. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
0:1
Интер

Источник: Таблица серии А
Футбол
ФК Болонья
ФК Интер (Интернационале)
0
Читайте также
Исполком ФЛГР не нашел нарушений в работе жюри после завала в Сочи
Стали известны пары 1/2 финала пути РПЛ Кубка России
Залившая зеленкой избирательную урну девушка заявила, что ею манипулировали
Гордился дружбой со Стрельцовым и мечтал увидеть новый стадион. Умер легендарный Александр Ширвиндт — болельщик «Торпедо» с 1946 года
Явка на выборах президента России превысила 25%
Путин заявил, что удары Киева по РФ не останутся безнаказанными
Популярное видео
«Наполи» — «Интер»: видеообзор матча, финал Суперкубка Италии
«Интер» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Наполи» — «Фиорентина»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Ювентус» — «Фрозиноне»: видеообзор, 1/4 финала Кубка Италии
«Милан» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лацио» — «Рома»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дубль Шомуродова принес «Кальяри» победу над «Салернитаной»

«Монца» победила «Дженоа» благодаря голу Мальдини
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 28 24 3 1 70-13 75
2
 Милан 28 18 5 5 52-32 59
3
 Ювентус 28 17 7 4 44-23 58
4
 Болонья 29 15 9 5 42-25 54
5
 Рома 28 14 6 8 54-35 48
6
 Аталанта 28 14 5 9 51-32 47
7
 Наполи 28 12 8 8 43-32 44
8
 Фиорентина 28 12 7 9 41-32 43
9
 Лацио 28 12 4 12 33-31 40
10
 Монца 28 10 9 9 31-36 39
11
 Торино 28 9 11 8 26-26 38
12
 Дженоа 28 8 9 11 31-36 33
13
 Удинезе 28 4 15 9 28-42 27
14
 Верона 28 6 8 14 25-36 26
15
 Кальяри 28 6 8 14 29-49 26
16
 Лечче 28 5 10 13 25-45 25
17
 Эмполи 29 6 7 16 22-43 25
18
 Фрозиноне 28 6 6 16 35-57 24
19
 Сассуоло 28 6 5 17 33-55 23
20
 Салернитана 28 2 8 18 23-58 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
15.03 22:45
Эмполи – Болонья
 0 : 1
16.03 17:00
Монца – Кальяри
 - : -
16.03 17:00
Удинезе – Торино
 - : -
16.03 20:00
Салернитана – Лечче
 - : -
16.03 22:45
Фрозиноне – Лацио
 - : -
17.03 14:30
Ювентус – Дженоа
 - : -
17.03 17:00
Верона – Милан
 - : -
17.03 20:00
Рома – Сассуоло
 - : -
17.03 20:00
Аталанта – Фиорентина
 - : -
17.03 22:45
Интер – Наполи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 23
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 15
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 12
П
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 7
Уэстон Маккенни

Уэстон Маккенни

Ювентус

 7
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 26 1 3
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 19 1 5
Даниэль Болока

Даниэль Болока

Сассуоло

 23 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости