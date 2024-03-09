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9 марта, 15:17

Кварацхелия признан лучшим в составе «Наполи» в матче с «Торино»

Георгий Кудинов
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Футболист "Наполи" Хвича Кварацхелия.
Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters

В пятницу, 8 марта, «Наполи» дома сделал ничью (1:1) с «Торино» в 28-м туре серии А. Хавбек хозяев Хвича Кварацхелия провел полный матч, забил гол и признан лучшим игроком в составе своей команды.

Издание Tuttosport поставило грузинскому легионеру оценку 8,0: «В первом тайме Джиджи еще мог хоть как-то сдерживать Хвичу. До перерыва у Квары было два шанса поразить ворота, но оба раза не из зоны ответственности Джиджи — «Торино» спас голкипер Милинкович. А вот во втором тайме Хвича стал неудержим. Результативную комбинацию сам и начал, а после ответного паса Марио Руя опередил того самого Джиджи. Доставлял проблемы всей обороне соперника».

La Gazzetta dello Sport — 7,0: «В первом тайме уперся в стену Милинковича, и это продолжалось до конца встречи. Был очень активен и опасен, но голкиперу гостей всякий раз удавалось выручать свою команду. Однажды Квара все же смог пробить вратря с близкого расстояния, но этого не хватило «Наполи» для победы».

Corriere dello Sport — 7,0: «К нему приклеили Джиджи, но это не стало для Квары особой проблемой. Создал много остроты и несколько голевых моментов. Первые два Хвича упустил, а с третьего раза все же забил — с передачи Марио Руя. Это четвертый гол грузина в трех последних встречах, а всего их в этом чемпионате у него теперь десять. Во втором тайме выглядел вечным двигателем: боролся, финтил, несколько раз бил по воротам и до последних секунд верил в победу».

В составе «Торино» на 76-й минуте появился экс-защитник «Динамо» Саба Сазонов, заменивший получившего травму Джиджи, не выдержавшего борьбы с Кварацхелией.

Оценки Сазонова: La Gazzetta dello Sport — 6,0. Corriere dello Sport — 5,5. Tuttosport — 6,0.

Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
ФК Торино
Саба Сазонов
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Кальцона признался, что доволен игрой «Наполи» после ничьей с «Торино»

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