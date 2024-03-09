Кварацхелия признан лучшим в составе «Наполи» в матче с «Торино»
В пятницу, 8 марта, «Наполи» дома сделал ничью (1:1) с «Торино» в 28-м туре серии А. Хавбек хозяев Хвича Кварацхелия провел полный матч, забил гол и признан лучшим игроком в составе своей команды.
Издание Tuttosport поставило грузинскому легионеру оценку 8,0: «В первом тайме Джиджи еще мог хоть как-то сдерживать Хвичу. До перерыва у Квары было два шанса поразить ворота, но оба раза не из зоны ответственности Джиджи — «Торино» спас голкипер Милинкович. А вот во втором тайме Хвича стал неудержим. Результативную комбинацию сам и начал, а после ответного паса Марио Руя опередил того самого Джиджи. Доставлял проблемы всей обороне соперника».
La Gazzetta dello Sport — 7,0: «В первом тайме уперся в стену Милинковича, и это продолжалось до конца встречи. Был очень активен и опасен, но голкиперу гостей всякий раз удавалось выручать свою команду. Однажды Квара все же смог пробить вратря с близкого расстояния, но этого не хватило «Наполи» для победы».
Corriere dello Sport — 7,0: «К нему приклеили Джиджи, но это не стало для Квары особой проблемой. Создал много остроты и несколько голевых моментов. Первые два Хвича упустил, а с третьего раза все же забил — с передачи Марио Руя. Это четвертый гол грузина в трех последних встречах, а всего их в этом чемпионате у него теперь десять. Во втором тайме выглядел вечным двигателем: боролся, финтил, несколько раз бил по воротам и до последних секунд верил в победу».
В составе «Торино» на 76-й минуте появился экс-защитник «Динамо» Саба Сазонов, заменивший получившего травму Джиджи, не выдержавшего борьбы с Кварацхелией.
Оценки Сазонова: La Gazzetta dello Sport — 6,0. Corriere dello Sport — 5,5. Tuttosport — 6,0.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|28
|24
|3
|1
|70-13
|75
|
2
|Милан
|28
|18
|5
|5
|52-32
|59
|
3
|Ювентус
|28
|17
|7
|4
|44-23
|58
|
4
|Болонья
|29
|15
|9
|5
|42-25
|54
|
5
|Рома
|28
|14
|6
|8
|54-35
|48
|
6
|Аталанта
|28
|14
|5
|9
|51-32
|47
|
7
|Наполи
|28
|12
|8
|8
|43-32
|44
|
8
|Фиорентина
|28
|12
|7
|9
|41-32
|43
|
9
|Лацио
|28
|12
|4
|12
|33-31
|40
|
10
|Монца
|28
|10
|9
|9
|31-36
|39
|
11
|Торино
|28
|9
|11
|8
|26-26
|38
|
12
|Дженоа
|28
|8
|9
|11
|31-36
|33
|
13
|Удинезе
|28
|4
|15
|9
|28-42
|27
|
14
|Верона
|28
|6
|8
|14
|25-36
|26
|
15
|Кальяри
|28
|6
|8
|14
|29-49
|26
|
16
|Лечче
|28
|5
|10
|13
|25-45
|25
|
17
|Эмполи
|29
|6
|7
|16
|22-43
|25
|
18
|Фрозиноне
|28
|6
|6
|16
|35-57
|24
|
19
|Сассуоло
|28
|6
|5
|17
|33-55
|23
|
20
|Салернитана
|28
|2
|8
|18
|23-58
|14
|15.03
|22:45
|
Эмполи – Болонья
|0 : 1
|16.03
|17:00
|
Монца – Кальяри
|- : -
|16.03
|17:00
|
Удинезе – Торино
|- : -
|16.03
|20:00
|
Салернитана – Лечче
|- : -
|16.03
|22:45
|
Фрозиноне – Лацио
|- : -
|17.03
|14:30
|
Ювентус – Дженоа
|- : -
|17.03
|17:00
|
Верона – Милан
|- : -
|17.03
|20:00
|
Рома – Сассуоло
|- : -
|17.03
|20:00
|
Аталанта – Фиорентина
|- : -
|17.03
|22:45
|
Интер – Наполи
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|23
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|15
|
|
Пауло Дибала
Рома
|12
|П
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|7
|
|
Уэстон Маккенни
Ювентус
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|26
|1
|3
|
|
Ламек Банда
Лечче
|19
|1
|5
|
|
Даниэль Болока
Сассуоло
|23
|1
|5