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«Кальяри» готовит предложение «Интеру» по Наингголану

15:44
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«Кальяри» сделает «Интеру» предложение о трансфере полузащитника Раджи Наингголана, сообщает в Twitter инсайдер Николо Скира.

Cардинцы вновь хотят арендовать футболиста, но на этот раз уже с правом выкупа. «Россоблу» готовы заплатить за 32-летнего хавбека 12 миллионов евро.

Главный тренер «Кальяри» Эузебио Ди Франческо подтвердил, что клуб заинтересован в подписании Наингголана. Он также отметил, что сам игрок тоже заинтересован в возвращении на Сардинию.

Наингголан выступал за «Кальяри» на правах аренды в прошлом сезоне. Хавбек тогда сыграл 29 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 6 голов и 7 результативных передач. Контракт бельгийца с «Интером» рассчитан до июня 2022 года.

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