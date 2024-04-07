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Сегодня, 17:30

«Кальяри» — «Аталанта»: смотреть трансляцию матча серии А в прямом эфире

«Кальяри» и «Аталанта» проведут матч 7 апреля в чемпионате Италии
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Игроки &amp;quot;Аталанты&amp;quot;.
Фото Reuters

«Кальяри» и «Аталанта» сыграют в матче 31-го тура чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 7 апреля. Игра пройдет на стадионе «Сардиния Арена» в Кальяри, Италия. Начало — в 19:00 по московскому времени.

Видеотрансляция игры «Кальяри» — «Аталанта» пройдет на канале «Матч Футбол 1». Прямой эфир начнется в 18.55 мск. Матч серии А смогут увидеть все зрители с подпиской на сервис.

Следить за ключевыми событиями противостояния 6 апреля «Ромы» с «Лацио» можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

«Аталанта» находится на шестом месте с 50 очками в турнирной таблице чемпионата Италии после 30 туров. «Кальяри» идет на 17 строчке с 27 баллами после 30 матчей в серии А.

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Футбол
ФК Аталанта
ФК Кальяри
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«Болонья» и «Фрозиноне» сыграли вничью в серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 30 25 4 1 73-14 79
2
 Милан 31 21 5 5 60-34 68
3
 Ювентус 30 17 8 5 44-24 59
4
 Болонья 31 16 10 5 45-25 58
5
 Рома 31 16 7 8 56-35 55
6
 Аталанта 29 15 5 9 54-32 50
7
 Лацио 31 14 4 13 37-34 46
8
 Наполи 30 12 9 9 44-36 45
9
 Торино 31 11 11 9 31-29 44
10
 Фиорентина 29 12 7 10 42-34 43
11
 Монца 30 11 9 10 32-37 42
12
 Дженоа 30 8 11 11 32-37 35
13
 Лечче 31 6 11 14 26-48 29
14
 Удинезе 30 4 16 10 29-45 28
15
 Эмполи 31 7 7 17 25-47 28
16
 Верона 30 6 9 15 27-40 27
17
 Кальяри 30 6 9 15 30-51 27
18
 Фрозиноне 31 6 8 17 38-61 26
19
 Сассуоло 31 6 7 18 36-59 25
20
 Салернитана 31 2 9 20 25-64 15
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.04 21:45
Салернитана – Сассуоло
 2 : 2
6.04 16:00
Милан – Лечче
 3 : 0
6.04 19:00
Рома – Лацио
 1 : 0
6.04 21:45
Эмполи – Торино
 3 : 2
7.04 13:30
Фрозиноне – Болонья
 0 : 0
7.04 16:00
Монца – Наполи
 - : -
7.04 19:00
Кальяри – Аталанта
 - : -
7.04 19:00
Верона – Дженоа
 - : -
7.04 21:45
Ювентус – Фиорентина
 - : -
8.04 21:45
Удинезе – Интер
 - : -
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ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 23
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 15
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 13
П
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 8
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 7
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 28 1 3
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 25 1 6
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 21 1 5
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