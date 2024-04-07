«Кальяри» и «Аталанта» сыграют в матче 31-го тура чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 7 апреля. Игра пройдет на стадионе «Сардиния Арена» в Кальяри, Италия. Начало — в 19:00 по московскому времени.

Видеотрансляция игры «Кальяри» — «Аталанта» пройдет на канале «Матч Футбол 1». Прямой эфир начнется в 18.55 мск. Матч серии А смогут увидеть все зрители с подпиской на сервис.

Следить за ключевыми событиями противостояния 6 апреля «Ромы» с «Лацио» можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

«Аталанта» находится на шестом месте с 50 очками в турнирной таблице чемпионата Италии после 30 туров. «Кальяри» идет на 17 строчке с 27 баллами после 30 матчей в серии А.

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