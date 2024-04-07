«Болонья» и «Фрозиноне» сыграли вничью в серии А

«Болонья» на выезде сыграла вничью с «Фрозиноне» в матче 31-го тура чемпионата Италии — 0:0.

Команды не забили голов ни в основное, ни в добавленное время.

После этой игры «Болонья» с 58 очками располагается на четвертой позиции в турнирной таблице серии А. Команда потерпела только одно поражение в последних 11 играх во всех турнирах. У «Фрозиноне» 26 баллов и 15-я позиция.