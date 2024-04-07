«Наполи» обыграл «Монцу» и прервал 4-матчевую серию без побед

«Наполи» на выезде победил «Монцу» в матче 31-го тура серии А — 4:2.

Победу гостям принесли голы Виктора Осимхена (55-я минута), Маттео Политано (57-я), Петра Зелиньски (61-я) и Джакомо Распадори (69-я).

За хозяев отличились Милан Джурич (9-я) и Андреа Кольпани (62-я).

«Наполи» (48 очков) прервал серию из четырех матчей без побед во всех турнирах и поднялся на седьмое место в серии А. «Монца» (42) занимает 11-е место в турнирной таблице.