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«Кальяри» арендовал Стротмана у «Марселя»

10:13
Кевин Стротман. Фото ФК «Кальяри», Twitter
Кевин Стротман. Фото ФК «Кальяри», Twitter
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Полузащитник Кевин Стротман продолжит карьеру в «Кальяри», сообщает официальный сайт клуба. Итальянская команда арендовала 31-летнего нидерландского футболиста у «Марселя» до 30 июня 2022 года с возможностью продления на еще один сезон.

Первую половину прошлого сезона Стротман провел за «Марсель» — 14 матчей и без результативных действий. С января 2021-го Стротман играл на правах аренды за «Дженоа», где принял участие в 18 играх и сделал 4 результативные передачи.

Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 5 миллионов евро.

Ранее Стротман выступал за «Рому», ПСВ, «Утрехт» и «Спарту» из Роттердама.

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