«Кальяри» арендовал Стротмана у «Марселя»

Полузащитник Кевин Стротман продолжит карьеру в «Кальяри», сообщает официальный сайт клуба. Итальянская команда арендовала 31-летнего нидерландского футболиста у «Марселя» до 30 июня 2022 года с возможностью продления на еще один сезон.

Первую половину прошлого сезона Стротман провел за «Марсель» — 14 матчей и без результативных действий. С января 2021-го Стротман играл на правах аренды за «Дженоа», где принял участие в 18 играх и сделал 4 результативные передачи.

Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 5 миллионов евро.

Ранее Стротман выступал за «Рому», ПСВ, «Утрехт» и «Спарту» из Роттердама.