«Кальяри» арендовал Стротмана у «Марселя»
Полузащитник Кевин Стротман продолжит карьеру в «Кальяри», сообщает официальный сайт клуба. Итальянская команда арендовала 31-летнего нидерландского футболиста у «Марселя» до 30 июня 2022 года с возможностью продления на еще один сезон.
Первую половину прошлого сезона Стротман провел за «Марсель» — 14 матчей и без результативных действий. С января 2021-го Стротман играл на правах аренды за «Дженоа», где принял участие в 18 играх и сделал 4 результативные передачи.
Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 5 миллионов евро.
Ранее Стротман выступал за «Рому», ПСВ, «Утрехт» и «Спарту» из Роттердама.
? | DEAL DONE#Strootman al Cagliari ??— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) July 3, 2021
Benvenuto in Sardegna, Kevin ?
I dettagli ??
??: https://t.co/bWoAaOXZ7w
??: https://t.co/nkMTADsM7E#welkomStrootman#forzaCasteddu pic.twitter.com/MQjGQ8okhb
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