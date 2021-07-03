Дюмфрис близок к переходу в «Интер»

Защитник ПСВ Дензел Дюмфрис может продолжить карьеру в «Интере». Стороны близки к договоренности по трансферу 25-летнего голландца, сообщает De Telegraaf.

В сезоне-2020/21 Дюмфрис провел 41 матч за ПСВ, на его счету 4 гола и 9 результативных передач. Контракт Дензела с ПСВ рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 16 миллионов евро.