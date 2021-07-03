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«Милан» интересуется Душаном Тадичем

10:26
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«Милан» интересуется нападающим «Аякса» Душаном Тадичем, сообщает Sky Italia.

По информации источника, «россонери» привлекает результативность 32-летнего серба, однако клуб отдаст предпочтение более молодому футболисту в случае, если возникнет такая альтернатива.

В сезоне-2020/21 Тадич провел 51 матч за «Аякс», на его счету 22 гола и 26 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 18 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://sport.sky.it/calciomercato/2021/07/02/calciomercato-milan-tadic-news

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Иван Торопцев все материалы автора

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