Кальехон отказался от предложения «Наполи» по новому контракту

Полузащитник «Наполи» Хосе Кальехон ответил отказом на предложение клуба о новом контракте. Соглашение истекает в конце нынешнего сезона. Агент игрока Хосе Мария Килон не исключает, что соглашение еще может быть достигнуто.

— Он может подписать контракт, но мы сейчас не хотим заморачиваться, — цитирует агента CalcioNapoli24. — Представители «Наполи» не звонили мне на протяжении месяца. Думаю, что мы еще поговорим, так как трансферное окно уже закрыто. Они уже делали нам предложение, но игрока оно не устроило.

32-летний испанец в текущем сезоне провел два матча за «Наполи» и забил один мяч при двух голевых передачах. За команду он выступает с 2013 года.

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