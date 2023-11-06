Кака рассказал о различиях между футболом и «Формулом-1»

Бывший обладатель «Золотого мяча» Кака был рассказал о разнице между футболом и «Формулой-1».

«Какой я вижу разницу между Формулой-1 и футболом? Там все решают секунды, а в футболе — мелкие детали. «Милан» проиграл «Удинезе», но чемпионат долгий, давайте надеяться на лучшее», — цитирует слова Кака ITASportPress.