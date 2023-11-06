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Сегодня, 10:14

Кака рассказал о различиях между футболом и «Формулом-1»

Виктория Кравченко
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Бывший обладатель «Золотого мяча» Кака был рассказал о разнице между футболом и «Формулой-1».

«Какой я вижу разницу между Формулой-1 и футболом? Там все решают секунды, а в футболе — мелкие детали. «Милан» проиграл «Удинезе», но чемпионат долгий, давайте надеяться на лучшее», — цитирует слова Кака ITASportPress.

«Милан» с 22 очками занимает третье место в турнирной таблице серии А. «Удинезе» находится на 16-й строчке с 10 баллами.

Кака
ФК Милан
ФК Удинезе
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Гол Миретти принес «Ювентусу» победу над «Фиорентиной»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 11 9 1 1 27-6 28
2
 Ювентус 11 8 2 1 17-6 26
3
 Милан 11 7 1 3 18-12 22
4
 Наполи 11 6 3 2 24-12 21
5
 Аталанта 11 6 1 4 19-10 19
6
 Болонья 11 4 6 1 12-8 18
7
 Рома 11 5 2 4 22-14 17
8
 Фиорентина 11 5 2 4 18-15 17
9
 Монца 11 4 4 3 12-10 16
10
 Лацио 11 5 1 5 13-13 16
11
 Лечче 11 3 4 4 11-14 13
12
 Фрозиноне 10 3 3 4 15-17 12
13
 Торино 10 3 3 4 7-12 12
14
 Сассуоло 10 3 2 5 13-17 11
15
 Дженоа 11 3 2 6 12-16 11
16
 Удинезе 11 1 7 3 7-14 10
17
 Кальяри 11 2 3 6 11-22 9
18
 Верона 11 2 2 7 7-15 8
19
 Эмполи 10 2 1 7 3-19 7
20
 Салернитана 11 0 4 7 6-22 4
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3.11 22:45
Болонья – Лацио
 1 : 0
4.11 17:00
Салернитана – Наполи
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Аталанта – Интер
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4.11 22:45
Милан – Удинезе
 0 : 1
5.11 14:30
Верона – Монца
 1 : 3
5.11 17:00
Кальяри – Дженоа
 2 : 1
5.11 20:00
Рома – Лечче
 2 : 1
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Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

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Федерико Димарко

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Интер

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И К Ж
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 9 1 3
Майк Меньян

Майк Меньян

Милан

 8 1 1
Санди Ловрич

Санди Ловрич

Удинезе

 9 1 1
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