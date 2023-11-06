Гол Миретти принес «Ювентусу» победу над «Фиорентиной»

«Ювентус» обыграл «Фиорентину» в матче 11-го тура чемпионата Италии — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции.

Единственный гол забил полузащитник Фабио Миретти на 10-й минуте встречи. Ассистировал ему Филип Костич.

«Ювентус» набрал 26 очков и остался на 2-й строчке в турнирной таблице. «Фиорентина» идет на 8-м месте — 17 очков.