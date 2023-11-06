Гол Миретти принес «Ювентусу» победу над «Фиорентиной»
«Ювентус» обыграл «Фиорентину» в матче 11-го тура чемпионата Италии — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции.
Единственный гол забил полузащитник Фабио Миретти на 10-й минуте встречи. Ассистировал ему Филип Костич.
«Ювентус» набрал 26 очков и остался на 2-й строчке в турнирной таблице. «Фиорентина» идет на 8-м месте — 17 очков.
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|28
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|11
|8
|2
|1
|17-6
|26
|
3
|Милан
|11
|7
|1
|3
|18-12
|22
|
4
|Наполи
|11
|6
|3
|2
|24-12
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|
5
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|11
|6
|1
|4
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|19
|
6
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|
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|
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|5
|2
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|17
|
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|4
|3
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|
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|
12
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|10
|3
|3
|4
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|12
|
13
|Торино
|10
|3
|3
|4
|7-12
|12
|
14
|Сассуоло
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|
15
|Дженоа
|11
|3
|2
|6
|12-16
|11
|
16
|Удинезе
|11
|1
|7
|3
|7-14
|10
|
17
|Кальяри
|11
|2
|3
|6
|11-22
|9
|
18
|Верона
|11
|2
|2
|7
|7-15
|8
|
19
|Эмполи
|10
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|Салернитана
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|3.11
|22:45
|
Болонья – Лацио
|1 : 0
|4.11
|17:00
|
Салернитана – Наполи
|0 : 2
|4.11
|20:00
|
Аталанта – Интер
|1 : 2
|4.11
|22:45
|
Милан – Удинезе
|0 : 1
|5.11
|14:30
|
Верона – Монца
|1 : 3
|5.11
|17:00
|
Кальяри – Дженоа
|2 : 1
|5.11
|20:00
|
Рома – Лечче
|2 : 1
|5.11
|22:45
|
Фиорентина – Ювентус
|0 : 1
|6.11
|20:30
|
Фрозиноне – Эмполи
|- : -
|6.11
|22:45
|
Торино – Сассуоло
|- : -
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|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|12
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|6
|
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Ромелу Лукаку
Рома
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|П
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Маркус Тюрам
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Федерико Димарко
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|К
|Ж
|
|
Малик Тшау
Милан
|9
|1
|3
|
|
Майк Меньян
Милан
|8
|1
|1
|
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Санди Ловрич
Удинезе
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