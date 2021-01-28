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«Как можно было «снять» Миранчука сразу после гола?» Реакция болельщиков «Аталанты» на победный мяч россиянина в игре с «Лацио»

09:59
Алексей Миранчук в матче против «Лацио». Фото ФК «Лацио»
Алексей Миранчук в матче против «Лацио». Фото ФК «Лацио»
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Болельщики «Аталанты» в клубном Instagram отреагировали на победный гол Алексея Миранчука в матче 1/4 финала Кубка Италии против «Лацио» (3:2). На 57-й минуте российский полузащитник забил мяч в ворота римлян, а уже через две минуты вместо Миранчука на поле вышел Мартин де Рон.

palmipede84: «Как можно его было снять сразу после гола?».

very_honest: «Молодец, Алексей, но надо прибавлять».

ana_bauman_: «Герой! Наконец-то влился в команду и стал работать, как истинный Леха Миранчук».

giovgioo: «Выпускайте его всегда».

phil_ip21: «Ребята, а кто может подсказать тренеру, что Миранчук может играть больше, чем 16 минут в матчах серии А? Мы за него много заплатили, мальчик заслуживает».

В полуфинале Кубка Италии «Аталанта» сыграет с победителем в паре «Наполи» — «Специя».

В нынешнем сезоне 25-летний россиянин провел за «Аталанту» 14 матчей во всех турнирах и забил 4 мяча.

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