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Сегодня, 16:27

Итальянский журналист оценил перспективы Кузяева перейти в серию А

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Итальянский журналист Tuttosport Массимо Франки оценил перспективы полузащитника «Зенита» Далера Кузяева перейти в Серию А.

«Кого может заинтересовать Кузяев в чемпионате Италии? Не надо рекомендовать в чемпионат Италии средних игроков. Пять наших клубов сыграют в полуфиналах европейских турниров, что сделал этот футболист, чтобы выступать здесь? Кузяев — один из лучших российских футболистов и чемпион в составе «Зенита»? Это разве показатель высокого уровня?» — приводит слова Франки Legalbet.

В текущем сезоне 30-летний Кузяев провел 31 матч в составе «Зенита», в которых забил пять мячей и сделал семь голевых передач. Его контракт с клубом из Санкт-Петербурга заканчивается 30 июня нынешнего года.

Источник: https://legalbet.ru/news/italyanskij-zhurnalist-o-kuzyaeve-ne-nado-rekomendovat/
Далер Кузяев
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 34 26 5 3 70-23 83
2
 Ювентус 34 20 6 8 52-28 66
3
 Лацио 34 19 7 8 52-26 64
4
 Интер 34 20 3 11 62-35 63
5
 Милан 34 17 10 7 55-39 61
6
 Аталанта 34 17 7 10 56-41 58
7
 Рома 34 17 7 10 45-33 58
8
 Торино 34 12 10 12 36-39 46
9
 Монца 34 12 10 12 42-45 46
10
 Фиорентина 34 12 10 12 45-40 46
11
 Болонья 33 12 9 12 42-43 45
12
 Удинезе 33 10 13 10 43-41 43
13
 Сассуоло 33 12 7 14 40-49 43
14
 Салернитана 33 7 14 12 41-54 35
15
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 Лечче 34 7 10 17 28-41 31
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 Верона 34 7 9 18 28-51 30
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 Специя 34 5 12 17 28-56 27
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