Димарко считает, что игроки «Интера» получают удовольствие от футбола

Полузащитник «Интера» Федерико Димарко рассказал, что думает об игре команды в последние годы. Он считает, что секрет в том, что футболисты миланцев наслаждаются тем, что делают.

«Когда мы играем, то создаем проблемы очень многим командам, это очевидно. Мы начали получать удовольствие от игры, а это фундаментальный фактор. Это как тренировка для нас — без давления, просто в удовольствие. Надо продолжать в том же духе», — цитирует игрока fcinter1908.it.

Вчера, 28 февраля, «Интер» разгромил «Аталанту» (4:0) в матче чемпионата Италии. В 26 турах серии А команда набрала 69 баллов и занимает первое место в таблице.