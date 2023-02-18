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Сегодня, 20:46

Итальянский журналист: «Кварацхелия является самым большим открытием серии А, он лучший игрок в этом чемпионате»

Иван Шитик
Корреспондент
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Итальянский журналист Corriere dello Sport Массимилиано Мартини высказал мнение об игре полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«В Италии уже давно говорят, что Хвича, безусловно, является самым большим открытием этой серии А, и он продолжает доказывать это своими голами. Рекорд многолетней давности и есть тому доказательство.

Кварацхелия, безусловно, лучший игрок в этом чемпионате, а «Наполи» благодаря его голам и голам Осимхена, все ближе к победе в скудетто», — сказал Мартини Sport24.

На счету грузинского форварда 12 забитых мячей и 14 результативных передач в 24 матчах за неаполитанцев.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-18-italyanskiy-zhurnalist-khvicha-yavlyayetsya-samym-bolshim-otkrytiyem-serii-a-on-luchshiy-igrok-v-etom-chempionate
Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
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Серия А: «Наполи» обыграл «Сассуоло», «Торино» — «Кремонезе» и другие матчи 23-го тура
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 23 20 2 1 56-15 62
2
 Интер 22 14 2 6 41-26 44
3
 Аталанта 22 12 5 5 41-24 41
4
 Милан 22 12 5 5 38-30 41
5
 Рома 22 12 5 5 29-19 41
6
 Лацио 22 11 6 5 37-19 39
7
 Болонья 23 9 5 9 30-33 32
8
 Торино 22 8 6 8 22-23 30
9
 Удинезе 22 7 9 6 30-25 30
10
 Монца 22 8 5 9 28-30 29
11
 Ювентус 22 13 5 4 34-17 29
12
 Эмполи 22 6 9 7 21-28 27
13
 Фиорентина 22 6 6 10 23-29 24
14
 Сассуоло 23 6 6 11 26-35 24
15
 Лечче 22 5 9 8 22-25 24
16
 Салернитана 22 5 6 11 25-42 21
17
 Специя 22 4 7 11 19-37 19
18
 Верона 22 4 5 13 20-33 17
19
 Сампдория 23 2 5 16 11-38 11
20
 Кремонезе 22 0 8 14 15-40 8
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38 тур
17.02 22:45
Сассуоло – Наполи
 0 : 2
18.02 17:00
Сампдория – Болонья
 1 : 2
18.02 20:00
Монца – Милан
 - : -
18.02 22:45
Интер – Удинезе
 - : -
19.02 14:30
Аталанта – Лечче
 - : -
19.02 17:00
Фиорентина – Эмполи
 - : -
19.02 17:00
Салернитана – Лацио
 - : -
19.02 20:00
Специя – Ювентус
 - : -
19.02 22:45
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20.02 22:45
Торино – Кремонезе
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Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 18
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 12
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 12
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 12 1 4
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 20 1 1
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 13 1 0
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