Итальянский журналист: «Кварацхелия является самым большим открытием серии А, он лучший игрок в этом чемпионате»

Итальянский журналист Corriere dello Sport Массимилиано Мартини высказал мнение об игре полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«В Италии уже давно говорят, что Хвича, безусловно, является самым большим открытием этой серии А, и он продолжает доказывать это своими голами. Рекорд многолетней давности и есть тому доказательство.

Кварацхелия, безусловно, лучший игрок в этом чемпионате, а «Наполи» благодаря его голам и голам Осимхена, все ближе к победе в скудетто», — сказал Мартини Sport24.

На счету грузинского форварда 12 забитых мячей и 14 результативных передач в 24 матчах за неаполитанцев.