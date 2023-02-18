Итальянский журналист: «Кварацхелия является самым большим открытием серии А, он лучший игрок в этом чемпионате»
Итальянский журналист Corriere dello Sport Массимилиано Мартини высказал мнение об игре полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии.
«В Италии уже давно говорят, что Хвича, безусловно, является самым большим открытием этой серии А, и он продолжает доказывать это своими голами. Рекорд многолетней давности и есть тому доказательство.
Кварацхелия, безусловно, лучший игрок в этом чемпионате, а «Наполи» благодаря его голам и голам Осимхена, все ближе к победе в скудетто», — сказал Мартини Sport24.
На счету грузинского форварда 12 забитых мячей и 14 результативных передач в 24 матчах за неаполитанцев.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|23
|20
|2
|1
|56-15
|62
|
2
|Интер
|22
|14
|2
|6
|41-26
|44
|
3
|Аталанта
|22
|12
|5
|5
|41-24
|41
|
4
|Милан
|22
|12
|5
|5
|38-30
|41
|
5
|Рома
|22
|12
|5
|5
|29-19
|41
|
6
|Лацио
|22
|11
|6
|5
|37-19
|39
|
7
|Болонья
|23
|9
|5
|9
|30-33
|32
|
8
|Торино
|22
|8
|6
|8
|22-23
|30
|
9
|Удинезе
|22
|7
|9
|6
|30-25
|30
|
10
|Монца
|22
|8
|5
|9
|28-30
|29
|
11
|Ювентус
|22
|13
|5
|4
|34-17
|29
|
12
|Эмполи
|22
|6
|9
|7
|21-28
|27
|
13
|Фиорентина
|22
|6
|6
|10
|23-29
|24
|
14
|Сассуоло
|23
|6
|6
|11
|26-35
|24
|
15
|Лечче
|22
|5
|9
|8
|22-25
|24
|
16
|Салернитана
|22
|5
|6
|11
|25-42
|21
|
17
|Специя
|22
|4
|7
|11
|19-37
|19
|
18
|Верона
|22
|4
|5
|13
|20-33
|17
|
19
|Сампдория
|23
|2
|5
|16
|11-38
|11
|
20
|Кремонезе
|22
|0
|8
|14
|15-40
|8
|17.02
|22:45
|
Сассуоло – Наполи
|0 : 2
|18.02
|17:00
|
Сампдория – Болонья
|1 : 2
|18.02
|20:00
|
Монца – Милан
|- : -
|18.02
|22:45
|
Интер – Удинезе
|- : -
|19.02
|14:30
|
Аталанта – Лечче
|- : -
|19.02
|17:00
|
Фиорентина – Эмполи
|- : -
|19.02
|17:00
|
Салернитана – Лацио
|- : -
|19.02
|20:00
|
Специя – Ювентус
|- : -
|19.02
|22:45
|
Рома – Верона
|- : -
|20.02
|22:45
|
Торино – Кремонезе
|- : -
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|18
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|12
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|12
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|9
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|12
|1
|4
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|20
|1
|1
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|13
|1
|0