«Болонья» обыграла «Сампдорию» в матче серии А

«Болонья» на выезде обыграла «Сампдорию» в матче 23-го тура чемпионата Италии — 2:1.

Счет в игре на 27-й минуте открыл полузащитник гостей Роберто Сориано. На 68-й минуте игрок хозяев поля Абдельхамид Сабири сравнял, а через 3 минуты он не реализовал 11-метровый удар.

На 90-й минуте нападающий Рикардо Орсолини забил и принес «Болоньи» победу в матче.

«Сампдория» занимает 19-е место в турнирной таблице серии А, набрав 11 очков. «Болонья» находится на седьмой строчке (32 очка).