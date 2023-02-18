«Болонья» обыграла «Сампдорию» в матче серии А
«Болонья» на выезде обыграла «Сампдорию» в матче 23-го тура чемпионата Италии — 2:1.
Счет в игре на 27-й минуте открыл полузащитник гостей Роберто Сориано. На 68-й минуте игрок хозяев поля Абдельхамид Сабири сравнял, а через 3 минуты он не реализовал 11-метровый удар.
На 90-й минуте нападающий Рикардо Орсолини забил и принес «Болоньи» победу в матче.
«Сампдория» занимает 19-е место в турнирной таблице серии А, набрав 11 очков. «Болонья» находится на седьмой строчке (32 очка).
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|22
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|44
|
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|Аталанта
|22
|12
|5
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|41
|
4
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|41
|
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|
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|
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|5
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|
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|6
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|23-29
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|
14
|Сассуоло
|23
|6
|6
|11
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|24
|
15
|Лечче
|22
|5
|9
|8
|22-25
|24
|
16
|Салернитана
|22
|5
|6
|11
|25-42
|21
|
17
|Специя
|22
|4
|7
|11
|19-37
|19
|
18
|Верона
|22
|4
|5
|13
|20-33
|17
|
19
|Сампдория
|23
|2
|5
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|
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|Кремонезе
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|17.02
|22:45
|
Сассуоло – Наполи
|0 : 2
|18.02
|17:00
|
Сампдория – Болонья
|1 : 2
|18.02
|20:00
|
Монца – Милан
|- : -
|18.02
|22:45
|
Интер – Удинезе
|- : -
|19.02
|14:30
|
Аталанта – Лечче
|- : -
|19.02
|17:00
|
Фиорентина – Эмполи
|- : -
|19.02
|17:00
|
Салернитана – Лацио
|- : -
|19.02
|20:00
|
Специя – Ювентус
|- : -
|19.02
|22:45
|
Рома – Верона
|- : -
|20.02
|22:45
|
Торино – Кремонезе
|- : -
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|
|
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Жерар Деулофеу
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|Ж
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Жан-Даниэль Акпа-Акпро
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|1
|4
|
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