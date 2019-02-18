Итальянский клуб, проигравший 0:20, оштрафован и лишен 8 очков

Руководство серии C лишило восьми очков клуб "Про Пьяченца" за крупные долги, сообщает Football Italia. Также клуб оштрафован на 35,5 тысячи евро.

Из-за долгов команда не вышла на поле в трех играх, четвертая неявка означала ее автоматическое снятие с турнира. В матче с "Кунео" на поле появились всего семь игроков: шесть футболистов до 19 лет и один массажист. Во втором тайме к ним присоединился администратор, который забыл документы для регистрации. Капитаном и одновременно главным тренером команды был назначен 19-летний Никола Сирильяно.

Игру "Про Пьяченца" проиграла со счетом 0:20, причем к перерыву уступала 0:16.