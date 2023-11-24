Булыкин: «Поставил бы на ничью в матче «Ювентус» — «Интер»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Интером».

«Ювентус» и «Интер» всегда отличаются боевыми встречами. Обе команды лидируют в чемпионате. Поставил бы ничью, потому что принципиальный матч. Не будет много голов, игра будет аккуратной. Конечно, у «Ювентуса» есть большой плюс: когда у тебя меньше игр, нагрузка меньше и футболисты получают мало травм. Поэтому у «Ювентуса» вся концентрация направлена на чемпионат. Но эта привилегия не так сильно влияет, если у соперников нет травмированных футболистов. Вообще «Ювентус» всегда на слуху из-за скандалов. Поэтому они популярнее — все помнят этот бренд», — приводит слова Булыкина ODDS.ru.

«Интер» лидирует в серии А с 31 баллом в активе. «Ювентус» идет на втором месте и отстает от миланцев на два очка.