Источники в Италии вновь сообщают, что Гвардьола возглавит "Ювентус"

В СМИ появились взаимоисключающие новости о будущем главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардьолы.

Ранее испанский журналист Марио Гаго Уэрта, работающий на радиостанции Onda Cero, сообщил что тренер хоть и встретился со спортивным директором "Ювентуса" Фабио Паратичи, но, вероятнее всего, останется в "Сити". Также он указал, что основной причиной визита Гвардьолы в Милан, где он встретился с Паратичи, было благотворительное мероприятие.

Противоположную информацию сообщил в своем Твиттере итальянский журналист Федерико Дженнарелли, работающий на Radio Sportiva. Он утверждает, что стороны договорились о работе, и специалист подпишет четырехлетний контракт. Также он указал, что подписание соглашения - дело решенное. На это сообщение сейчас ссылаются и другие итальянские СМИ.

Doveva essere la giornata decisiva. Lo è stata: Pep #Guardiola sarà il nuovo allenatore della #Juventus. Contratto di 4 anni.



Deal done ✅@RadioSportiva – Federico Gennarelli (@F_Genna88) 21 мая 2019 г.

"Манчестер Сити" в завершившемся сезоне выиграл все внутренние трофеи: чемпионат Англии, Кубок страны и Кубок английской лиги. "Ювентус" стал чемпионом Италии. Команду по завершении сезона покинет главный тренер Массимилиано Аллегри.

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