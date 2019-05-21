Источник: Гвардьола встретился со спортивным директором "Ювентуса"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола встретился со спортивным директором "Ювентуса" Фабио Паратичи в Милане, сообщил испанский журналист Марио Гаго Уэрта, работающий на радиостанции Onda Cero.

По данным источника, Гвардьола и Паратичи общались, но вряд ли специалист решит сменить клуб, даже если "Сити" исключат из Лиги чемпионов за нарушение правил финансового фэйр-плей. Ранее сообщалось, что тренер намерен продлить контракт. Указано также, что основной причиной визита Гвардьолы было благотворительное мероприятие.

"Манчестер Сити" в завершившемся сезоне выиграл все внутренние трофеи: чемпионат Англии, Кубок страны и Кубок английской лиги. "Ювентус" стал чемпионом Италии. Команду по завершении сезона покинет главный тренер Массимилиано Аллегри.

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