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Источник: в «Аталанте» зафиксирован один случай коронавируса

16:16

Пресс-конференция главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини была отменена, так как один из сотрудников сдал положительный результат на коронавирус, сообщает Ansa.

По сведениям источника, пресс-конференция была отменена, так как у одного из сотрудников, экс-полузащитника Кристиана Раймонди, был обнаружен коронавирус. Сейчас команда ждет результатов второго мазка.

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