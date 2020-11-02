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Источник: Тотти заразился коронавирусом

16:51
Франческо Тотти. Фото Twitter
Франческо Тотти. Фото Twitter
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Многолетний капитан «Ромы», чемпион мира-2006 Франческо Тотти заразился коронавирусом, сообщает Corriere dello Sport. В последние дни у него появилась слабость и поднялась температура, но сейчас 44-летний экс-футболист чувствует себя лучше.

Положительный тест сдала и жена Тотти Илари Блази, но у нее нет симптомов болезни.

Несколько недель назад отец Тотти Энцо скончался от осложнений, вызванных коронавирусом.

Тотти провел в «Роме» всю профессиональную карьеру с 1992 по 2017 год, после чего полтора года занимал должность директора клуба. Со сборной Италии он отыграл 58 матчей, забил 9 мячей и выиграл ЧМ-2006.

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