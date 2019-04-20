Источник: Роналду проведет следующий сезон в "Ювентусе"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду останется в команде на следующий сезон, сообщает журналист Sky Sport Фабрицио Романо. Контракт 34-летнего португальца с "бьянконери" действует до 30 июня 2022 года.

– Я останусь в Ювентусе в следующем сезоне точно, уверен на 1000 процентов, – приводит слова Роналду Романо.

Роналду перешел в "Ювентус" летом 2018-го из "Реала". В составе "сливочных" четыре раза становился обладателем кубка Лиги чемпионов. "Ювентус" в текущем розыгрыше ЛЧ проиграл в четвертьфинале "Аяксу" (общий счет - 2:3) и вылетел с турнира.

Cristiano Ronaldo: "I will stay to #Juventus next season for sure, 1000%" 🇵🇹✔️ – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 20 апреля 2019 г.

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