Источник: «Рома» заключила контракт с полузащитником «Лиона» Ауаром
«Рома» заключила соглашение с полузащитником «Лиона» Уссемом Ауаром, сообщает инсайдер Николо Скира.
По данным источника, зарплата игрока по контракту составит 2,8 миллиона евро в год плюс бонусы.
Контракт 24-летнего полузащитника с «Лионом» истекает в конце сезона. В текущем сезоне в активе Ауара 14 матчей за клуб во всех турнирах, один гол и одна результативная передача.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.
Источник: Николо Скира
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|29
|9
|8
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|
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|30
|7
|11
|12
|25-37
|32
|
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|Салернитана
|29
|6
|11
|12
|33-49
|29
|
16
|Лечче
|29
|6
|9
|14
|25-35
|27
|
17
|Специя
|29
|5
|11
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|25-45
|26
|
18
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|5
|7
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|24-43
|22
|
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|14.04
|19:30
|
Кремонезе – Эмполи
|1 : 0
|14.04
|21:45
|
Специя – Лацио
|- : -
|15.04
|16:00
|
Болонья – Милан
|- : -
|15.04
|19:00
|
Наполи – Верона
|- : -
|15.04
|21:45
|
Интер – Монца
|- : -
|16.04
|13:30
|
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|- : -
|16.04
|16:00
|
Торино – Салернитана
|- : -
|16.04
|19:00
|
Сассуоло – Ювентус
|- : -
|16.04
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Рома – Удинезе
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|17.04
|21:45
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Фиорентина – Аталанта
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