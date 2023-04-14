Источник: «Рома» заключила контракт с полузащитником «Лиона» Ауаром

«Рома» заключила соглашение с полузащитником «Лиона» Уссемом Ауаром, сообщает инсайдер Николо Скира.

По данным источника, зарплата игрока по контракту составит 2,8 миллиона евро в год плюс бонусы.

Контракт 24-летнего полузащитника с «Лионом» истекает в конце сезона. В текущем сезоне в активе Ауара 14 матчей за клуб во всех турнирах, один гол и одна результативная передача.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.