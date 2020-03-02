Источник: «Наполи» предложил Мертенсу двухлетний контракт

«Наполи» предложил нападающему команды Дрису Мертенсу контракт на 2 года, сообщает Goal.com.

По информации источника, неаполитанцы хотят сохранить 32-летнего бельгийца, который уже имеет на руках предложение от «Интера» и предлагают ему двухлетнее соглашение с зарплатой в 4,5 миллиона евро в год. Как утверждает издание, в случае, если игрок забьет как минимум 10 мячей за сезон, то его зарплата вырастет до 5 миллионов евро в год, а если «Наполи» попадет в групповой этап Лиги чемпионов, бельгиец получит 5,5 миллионов евро за сезон.

Действующий контракт Мертенса с «Наполи» заканчивается в июне 2020 года, поэтому игрок уже может вести переговоры с другими клубами.

Мертенс выступает за «Наполи» с лета 2013 года, на его счету 12 голов и 5 результативных передач в 28 матчах в сезоне-2019/20. В прошлый вторник бельгиец отличился забитым мячом в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:1) и вышел на первое место в списке бомбардиров клуба, сравнявшись по количеству голов с Мареком Хамшиком (121 мяч).