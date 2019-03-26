Источник: Манджукич продлит контракт с "Ювентусом"

Форвард "Ювентуса" Марио Манджукич продлит действующий контракт, сообщает в своем Твиттере итальянский журналист Фабрицио Романо.

Mario #Mandzukic will extend his contract with Juventus until June 2021. Agreement reached, he'll sign on next days. ✔️🇭🇷 #transfers – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 26 марта 2019 г.

Сообщается, что новый контракт будет действовать до 2021 года. Стороны уже договорились о его условиях. Официально об этом будет объявлено в ближайшие дни.

32-летний хорват в текущем сезоне провел 29 матчей за "Ювентус" и забил девять мячей при шести голевых передачах. Его нынешний контракт истекает летом 2020 года.

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