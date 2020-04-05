Источник: Лаутаро Мартинес не стал продлевать контракт с «Интером» и хочет в «Барселону»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес не договорился с клубом о новом контракте, сообщает sport.es. По данным источника, аргентинец отклонил предложение миланского клуба, поскольку намерен сменить команду уже ближайшим летом. Он знает об интересе со стороны «Барселоны» и хочет присоединиться к каталонцам.

Мартинес перешел в «Интер» в 2018 году за 25 миллионов евро, но получает всего 2 миллиона евро в год. Миланцы по новому контракту предлагали ему 4 миллиона евро. А «Барселона» и «Челси» с «Манчестер Сити» могут предложить до 10 миллионов евро.

Отметим, что сумма отступных за Мартинеса составляет 111 миллионов евро.