Источник: Каррера может возглавить "Ювентус"

Бывший тренер "Спартака" Массимо Каррера - кандидат на пост главного тренера "Ювентуса", сообщает Calciobuzz, ссылаясь на слова журналиста Il Giornale Луиджи Гуэльпы.

- Андреа Аньелли (президент "Ювентуса" - прим. "СЭ") и его менеджеры все время работают, и они сделают все возможное и невозможное, чтобы привезти в Турин Хосепа Гвардьолу, - сказал Гуэльпа. Есть еще два кандидата. Это Маурицио Сарри и, прежде всего, Массимо Каррера.

55-летний Массимо Каррера был помощником главного тренера "Ювентуса" Антонио Конте, а также и.о. главного тренера. Последним местом его работы был "Спартак", с которым он выиграл чемпионат России и Суперкубок страны. 22 октября 2018 года итальянец был отправлен в отставку.

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