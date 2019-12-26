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Источник: Ибрагимович согласился вернуться в «Милан»

18:22
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Нападающий Златан Ибрагимович согласился перейти в «Милан», сообщает Sky Sports Italia.

По сведениям источника, 38-летний швед подпишет контракт с миланским клубом до конца сезона. Соглашение могут подписать уже завтра.

Последним клубом Ибрагимовича был «Лос-Анджелес Гэлакси». Швед объявил, что не будет продлевать соглашение, которое истекает 31 декабря.

Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год и стал в составе команды чемпионом Италии.

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