Источник: Ибрагимович согласился вернуться в «Милан»

Нападающий Златан Ибрагимович согласился перейти в «Милан», сообщает Sky Sports Italia.

По сведениям источника, 38-летний швед подпишет контракт с миланским клубом до конца сезона. Соглашение могут подписать уже завтра.

Последним клубом Ибрагимовича был «Лос-Анджелес Гэлакси». Швед объявил, что не будет продлевать соглашение, которое истекает 31 декабря.

Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год и стал в составе команды чемпионом Италии.