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Источник: экс-вратарь сборной Италии Де Санктис находится в реанимации после ДТП

20:16
Морган Де Санктис. Фото Reuters
Морган Де Санктис. Фото Reuters
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Бывший вратарь сборной Италии Морган Де Санктис попал в автомобильную аварию, сообщает Il Messaggero. 43-летний итальянец ехал ночью на своем автомобиле, который в результате ДТП перевернулся. У Де Санктиса были выявлены переломы ребер и травма головы. Врачи удалили ему селезенку, сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Де Санктис ранее защищал цвета «Пескары», «Ювентуса», «Удинезе», «Севильи», «Галатасарая», «Наполи» и «Ромы», а завершил карьеру в 2017 году в «Монако».

В сборной Италии Де Санктис провел 6 матчей и пропустил 6 мячей, был в заявке Евро-2008, ЧМ-2010 и Евро-2012, где итальянцы завоевали серебро.

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