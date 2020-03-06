Исмаэль Беннасер: «Странно играть ближайшие матчи серии А без зрителей, но здоровье на первом месте»

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер поделился ожиданиями от матча 26-го тура чемпионата Италии против «Дженоа». Встреча пройдет 8 марта без зрителей из-за коронавируса.

— Будет странно играть ближайшие матчи без зрителей, но здоровье должно стоять на первом месте, — написал Беннасер в Twitter. - Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы Милан гордился нами.

Мужества всем людям, которых затронул коронавирус, а также их родственникам и медицинскому персоналу.