Исмаэль Беннасер: «Странно играть ближайшие матчи серии А без зрителей, но здоровье на первом месте»
15:50
Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер поделился ожиданиями от матча 26-го тура чемпионата Италии против «Дженоа». Встреча пройдет 8 марта без зрителей из-за коронавируса.
— Будет странно играть ближайшие матчи без зрителей, но здоровье должно стоять на первом месте, — написал Беннасер в Twitter. - Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы Милан гордился нами.
Мужества всем людям, которых затронул коронавирус, а также их родственникам и медицинскому персоналу.
В текущем сезоне 22-летнийалжирец провел 19 матчей в серии А и не отметился результативными действиями.
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020