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Исмаэль Беннасер: «Странно играть ближайшие матчи серии А без зрителей, но здоровье на первом месте»

15:50
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Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер поделился ожиданиями от матча 26-го тура чемпионата Италии против «Дженоа». Встреча пройдет 8 марта без зрителей из-за коронавируса.

— Будет странно играть ближайшие матчи без зрителей, но здоровье должно стоять на первом месте, — написал Беннасер в Twitter. - Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы Милан гордился нами.

Мужества всем людям, которых затронул коронавирус, а также их родственникам и медицинскому персоналу.

В текущем сезоне 22-летнийалжирец провел 19 матчей в серии А и не отметился результативными действиями.

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