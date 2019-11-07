Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер рассказал о подготовке к матчу 12-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса».

— Мы «Милан», а не «Лечче», нам просто нужно иметь правильный настрой, — цитирует Беннасера Football Italia. — В футболе мелкие детали очень важны. Может быть, нам не хватает концентрации. Мы знаем и нам печально от этого. «Милан» — клуб с большой историей, нам нужно пройти через это, прежде всего, для наших болельщиков. Мы хотим финишировать как можно выше, как можно ближе к вершине таблице.

Матч между «Ювентусом» и «Миланом» пройдет 10 ноября в Турине. Миланский клуб с 13 очками занимает 12-е место, «Ювентус» с 29 очками лидирует в Серии А.