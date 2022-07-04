39-летний Квальярелла подписал новый контракт с «Сампдорией»

«Сампдория» продлила контракт с нападающим Фабио Квальяреллой. Стороны заключили новое соглашение на 1 год, сообщает сайт клуба.

39-летний итальянец выступает за «Сампдорию» с 2016 года. Всего он провел за команду 268 матчей, в которых забил 105 голов.

Квальярелла за свою карьеру также игра за «Торино», «Фиорентину», «Асколи», «Удинезе» «Ювентус» и «Наполи».

В составе «Юве» он три раза выигрывал серию А и дважды брал Суперкубок Италии.