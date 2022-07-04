39-летний Квальярелла подписал новый контракт с «Сампдорией»
«Сампдория» продлила контракт с нападающим Фабио Квальяреллой. Стороны заключили новое соглашение на 1 год, сообщает сайт клуба.
39-летний итальянец выступает за «Сампдорию» с 2016 года. Всего он провел за команду 268 матчей, в которых забил 105 голов.
Квальярелла за свою карьеру также игра за «Торино», «Фиорентину», «Асколи», «Удинезе» «Ювентус» и «Наполи».
В составе «Юве» он три раза выигрывал серию А и дважды брал Суперкубок Италии.
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2
|Интер
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|0-0
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3
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
|Рома
|0
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|0
|0
|0-0
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7
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Аталанта
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Верона
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|0
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|0-0
|0
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10
|Торино
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|0
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|0-0
|0
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11
|Сассуоло
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Монца
|0
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|0
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|0
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
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