«Интер» заявил Икарди на сезон под 7-м номером

«Интер» опубликовал заявку на сезон-2019/20 чемпионата Италии. В нее включен нападающий Мауро Икарди, который получил 7-й номер, сообщает официальный сайт миланцев.

Отметим, что раньше под этим номером хотел выступать форвард Алексис Санчес, который близок к переходу в «Интер» из «Манчестер Юнайтед». Однако клубы не могут пока договориться об условиях трансферного соглашения.

Сам Икарди близок к переходу в другую команду. Основными претендентами на 26-летнего аргентинца считаются «Наполи» и «Ювентус».

Икарди в прошлом сезоне провел 37 матчей за «Интер» и забил 17 мячей при пяти голевых передачах.