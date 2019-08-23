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«Интер» заявил Икарди на сезон под 7-м номером

19:38
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«Интер» опубликовал заявку на сезон-2019/20 чемпионата Италии. В нее включен нападающий Мауро Икарди, который получил 7-й номер, сообщает официальный сайт миланцев.

Отметим, что раньше под этим номером хотел выступать форвард Алексис Санчес, который близок к переходу в «Интер» из «Манчестер Юнайтед». Однако клубы не могут пока договориться об условиях трансферного соглашения.

Сам Икарди близок к переходу в другую команду. Основными претендентами на 26-летнего аргентинца считаются «Наполи» и «Ювентус».

Икарди в прошлом сезоне провел 37 матчей за «Интер» и забил 17 мячей при пяти голевых передачах.

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