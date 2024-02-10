«Интер», «Ювентус» и «Милан» выступили за сокращение количества команд в серии А

«Интер», «Ювентус» и «Милан» рассчитывают на сокращение количества команд в серии А с 20 до 18.

По информации Fcinter1908.it, Джузеппе Маротта (гендиректор «Интера»), Маурисо Скаванвино (гендиректор «Ювентуса»), Франсиско Кальво (управляющий директор «Ювентуса») и Паоло Скарони (президент «Милана») провели встречу с президентом федерации футбола Италии Габриэле Гравина, с которым обсудили данный вопрос.

Начиная с сезона-2004/05 в серии А выступает 20 команд. Таким образом, за сезон каждый клуб проводит 38 матчей.