«Салернитана» дома проиграла «Эмполи»

«Салернитана» проиграла «Эмполи» в матче 24-го тура чемпионата Италии — 1:3. Встреча прошла на стадионе «Аречи» в Салерно.

Гости вышли вперед на 23-й минуте встречи благодаря автоголу защитника Алессандро Заноли. В начале второй половины хозяева смогли отыграться — забил Шон Вайсман. Затем у «Эмполи» на поле появился новичок Мбайе Ньянг, который сначала реализовал пенальти, а потом ассистировал Маттео Кансельери.

«Эмполи» набрал 21 очко и поднялся на 15-е место в турнирной таблице. «Салернитана» идет на последней строчке — 13 очков.