Влахович признан лучшим игроком января в серии А

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович признан лучшим игроком января в серии А, сообщает пресс-служба турнира.

Сербский форвард в прошлом месяце забил 6 голов в 4 матчах чемпионата Италии. Туринцы одержали в этих встречах 3 победы и один раз сыграли вничью.

Влахович обошел Лаутаро Мартинеса («Интер»), Алессандро Буонджорно («Торино»), Альберта Гудмундсона («Дженоа»), Рубен Лофтуса-Чика («Милан») и Шимона Журковского («Эмполи»).

В этом сезоне 24-летний нападающий «Юве» провел 21 матч в серии а, забил 12 голов и отдал 2 результативные передачи.