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«Интер» возместит болельщикам все билеты на матчи, которые прошли без зрителей

16:20
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«Интер» на официальном сайте сообщил, что возместит болельщикам средства за билеты на матчи, прошедшие без зрителей.

— Учитывая исключительную ситуацию, возникшую в результате пандемии коронавируса, а также просьбы болельщиков, клуб объявляет, что определены процедуры возмещения расходов на билеты, купленные на сыгранные матчи серии А в сезоне-2019/20 за закрытыми дверями, — говорится в сообщении.

После рестарта «Интер» провел шесть матчей дома, у команды осталась домашняя игра против «Наполи».

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