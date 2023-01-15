Гол Мартинеса принес «Интеру» победу над «Вероной»

«Интер» обыграл «Верону» на своем поле в матче 18-го тура чемпионата Италии — 1:0.

Единственный гол на третьей минуте забил форвард хозяев Лаутаро Мартинес.

«Интер» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 37 очками в 18 матчах. «Верона» идет на 19-й строчке с 9 очками в 18 играх.