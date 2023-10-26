«Интер» сократил убытки до 85 миллионов евро в сезоне-2022/23

«Интер» отчитался об убытках клуба в сезоне-2022/23.

По данным с официального сайта нерадзурри, по итогам финансового года, который завершился 30 июня 2023-го, команда сократила убытки со 140 до 85 миллионов евро.

Доход команды составил 425 миллионов евро. Доход в дни проведения матчей стал рекордным и составил 80 миллионов евро.

В прошлом сезоне команда Симоне Индзаги финишировала на третьем месте в серии А, вышла в финал Лиги чемпионов и стала обладателем Кубка Италии.