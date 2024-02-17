«Интер» разгромил «Салернитану»

«Интер» обыграл «Салернитану» в матче 25-го тура чемпионата Италии — 4:0. Встреча прошла в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».

В начале первого тайма Маркус Тюрам и Лаутаро Мартинес забили с передач Карлоса Аугусто. Перед перерывом Дензел Дюмфрис довел счет до крупного, а в самом конце встречи он ассистировал Марко Арнаутовичу, который на 60-й минуте вышел на замену.

«Интер» продлил победную серию и продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая «Ювентус», идущий вторым, на 10 очков. «Салернитана» — последняя (13 очков).