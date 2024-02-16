«Торино» дома обыграл «Лечче»
«Торино» в домашнем матче обыграл «Лечче» в 25-м туре серии А — 2:0.
У победителей отличились Рауль Белланова и Дуван Сапата.
На 70-й минуте «Лечче» остался в меньшинстве, так как Марин Понграчич получил вторую желтую карточку.
После 25 туров серии А «Торино» занимает 9-е место в таблице серии А, набрав 36 очков. «Лечче» находится на 13-й строчке (24 балла).
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|
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|В
|Н
|П
|+/-
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|
1
|Интер
|24
|20
|3
|1
|59-12
|63
|
2
|Ювентус
|24
|16
|5
|3
|36-15
|53
|
3
|Милан
|24
|16
|4
|4
|47-27
|52
|
4
|Болонья
|24
|11
|9
|4
|35-22
|42
|
5
|Аталанта
|23
|13
|3
|7
|44-23
|42
|
6
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|11
|5
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|42-30
|38
|
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|37
|
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|Фиорентина
|24
|11
|4
|9
|36-28
|37
|
9
|Торино
|24
|9
|9
|6
|23-20
|36
|
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|10
|5
|8
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|35
|
11
|Монца
|24
|7
|9
|8
|21-28
|30
|
12
|Дженоа
|24
|7
|8
|9
|25-30
|29
|
13
|Лечче
|25
|5
|9
|11
|24-39
|24
|
14
|Фрозиноне
|24
|6
|5
|13
|32-49
|23
|
15
|Удинезе
|24
|3
|13
|8
|24-37
|22
|
16
|Эмполи
|24
|5
|6
|13
|18-37
|21
|
17
|Сассуоло
|23
|5
|5
|13
|29-42
|20
|
18
|Верона
|24
|4
|7
|13
|21-32
|19
|
19
|Кальяри
|24
|4
|6
|14
|22-45
|18
|
20
|Салернитана
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|2
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38 тур
|16.02
|21:00
|
Торино – Лечче
|2 : 0
|16.02
|23:00
|
Интер – Салернитана
|4 : 0
|17.02
|17:00
|
Наполи – Дженоа
|- : -
|17.02
|20:00
|
Верона – Ювентус
|- : -
|17.02
|22:45
|
Аталанта – Сассуоло
|- : -
|18.02
|14:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|18.02
|17:00
|
Эмполи – Фиорентина
|- : -
|18.02
|17:00
|
Удинезе – Кальяри
|- : -
|18.02
|20:00
|
Фрозиноне – Рома
|- : -
|18.02
|22:45
|
Монца – Милан
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|20
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|12
|
|
Оливье Жиру
Милан
|11
|П
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|7
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|22
|1
|3
|
|
Ламек Банда
Лечче
|16
|1
|4
|
|
Даниэль Болока
Сассуоло
|19
|1
|4
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