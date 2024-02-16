«Торино» дома обыграл «Лечче»

«Торино» в домашнем матче обыграл «Лечче» в 25-м туре серии А — 2:0.

У победителей отличились Рауль Белланова и Дуван Сапата.

На 70-й минуте «Лечче» остался в меньшинстве, так как Марин Понграчич получил вторую желтую карточку.

После 25 туров серии А «Торино» занимает 9-е место в таблице серии А, набрав 36 очков. «Лечче» находится на 13-й строчке (24 балла).