Индзаги о победе над «Салернитаной»: «Хорошая игра в серьезном матче»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Салернитаной» (4:0) в 25-м туре серии А.

«Парни сыграли очень хорошо. Это был серьезный матч, и мы отнеслись к нему наилучшим образом. «Салернитана» многим командам создала проблемы, нужно было правильно подойти к этой игре, что мы и сделали», — сказал тренер после игры.

Индзаги добавил, что команде нужно всегда сохранять концентрацию, так как целью «нерадзурри» является победа как в чемпионате Италии, так и в Лиге чемпионов.

«Интер» продлил победную серию и продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая «Ювентус», идущий вторым, на 10 очков.