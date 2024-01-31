«Наполи»: расписание матчей в феврале

«Наполи» проведет шесть матчей в феврале. Пять встреч пройдут в рамках чемпионата Италии по футболу, а еще одна состоится в Лиге чемпионов. «СЭ» публикует информацию о расписании игр. Время начала — московское.

«Наполи» располагается на девятой строчке в турнирной таблице серии А с 32 очками после 21 тура.

Игры чемпионата Италии и Лиги чемпионов в прямом эфире показывают на каналах холдинга «Матч». «СЭ» ведет онлайн-трансляции с ключевыми событиями встреч в матч-центре.

Расписание матчей «Наполи» в феврале 2024 года

4 февраля. 17.00. Серия А. «Наполи» — «Верона»

11 февраля. 22.45. Серия А. «Милан» — «Наполи»

17 февраля. 17.00. Серия А. «Наполи» — «Дженоа»

21 февраля. 23.00. Лига чемпионов. Первый матч 1/8 финала. «Наполи» — «Барселона»

25 февраля. 17.00. Серия А. «Кальяри» — «Наполи»

28 февраля. 20.00. Серия А. «Сассуоло» — «Наполи»

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